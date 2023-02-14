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Насколько щедрые подарки приготовили новосибирцы в День влюбленных?

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В целом подарки на этот праздник дарят 20% жителей нашей страны.

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В этом году в Новосибирске средняя стоимость подарка ко Дню святого Валентина составит 2150 рублей. К такому выводу пришли аналитики портала SuperJob.

В сибирском мегаполисе на презент к этому дню жене горожане чаще всего готовы потратить 2700 рублей, девушке или любимой женщине – также 2700 рублей, мужу – 1500 рублей, а парню или любимому мужчине – 1700 рублей.

В целом дарить подарки на День всех влюбленных в этом году собирается каждый пятый россиянин. В основном одаривают супругов (10%), возлюбленных (4%), детей (2%), родителей и близких (по 1%).

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