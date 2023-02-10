Ставку на строительство карьеры в 2023-м делают более 70% новосибирцев

В 2023 году жители Новосибирской области в качестве приоритетов выбирают для себя усердную работу, строительство карьеры, следует из данных службы исследований hh.ru. Такой ответ дали 71% опрошенных (годом ранее – 69%).

На втором месте по важности — семья. Причем год к году число таких ответов сократилось. В 2022-м такой ответ дали 60% респондентов, в то время как сейчас — 45%. На третьем месте (33%) — здоровье (33%). Далее по значимости расположились: хобби (26%), спорт (25%) и друзья (10%).

Наибольший приоритет работе отдают респонденты до 24 лет (82%), наименьший – старше 55 лет. Чаще уделять внимание семье в 2023 году планируют опрошенные в возрасте 35 – 44 лет, а здоровью – 25 – 34 года (39%).

«На первое место ставят карьеру обычно студенты и ИТ-специалисты (по 80%), тогда как кадры из сферы добычи сырья (58%), закупок, производства и сельского хозяйства (по 48%) больше фокусируются на семье, — сказано в исследовании. — Представители ресторанно-гостиничного направления, а также работники искусства и массмедиа будут больше других (31% и 30% соответственно) уделять время своим хобби, работники банков и высший менеджмент – спорту (25% и 23% соответственно)».