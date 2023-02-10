Новосибирские врачи оказывают помощь пострадавшим при ЧП на улице Линейной

Ситуацию проконтролировала замминистра здравоохранения региона Лада Шалыгина.
На данный момент в четырех стационарах Новосибирска продолжают лечение семь пациентов из числа тех, кто поступил вчера после взрыва газа в пятиэтажке на Линейной. Врачи и медицинские работники оказывают всю необходимую помощь пострадавшим. Оказание медицинской помощи в областной больнице 10 февраля проконтролировала заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Лада Шалыгина.
Пациентов приняли Городская больница № 1, больница № 34, Областная клиническая больница и НИИТО, куда вчера перевели одну из пострадавших.
Первые экипажи медиков прибыли на место происшествия в течение первых пяти минут после вызова. К приему пациентов уже через 15 минут были готовы все стационары, в том числе детские, оказывающие специализированную помощь: были развернуты дополнительные койки в отделениях реанимации и интенсивной терапии.
«В стационарные учреждения поступили 9 человек. Из них 7 находятся в настоящее время в стационарных учреждениях, двое выписаны на амбулаторное лечение», – отметила Лада Шалыгина.
Как подчеркнула замминистра, всем пациентам оказывается вся необходима медицинская помощь. Тактика лечения согласована в режиме телемедицинской консультации с федеральным медицинским центром им. Пирогова.
В эвакуации пострадавших и оказании экстренной медицинской помощи было задействовано 19 бригад скорой помощи. В том числе 5 – частного медцентра и одна бригада территориального центра медицины катастроф.
Минздрав Новосибирской области продолжит держать на особом контроле оказание медицинской помощи пострадавшим.
Фото: nso.ru
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