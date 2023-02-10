Новосибирские врачи оказывают помощь пострадавшим при ЧП на улице Линейной

На данный момент в четырех стационарах Новосибирска продолжают лечение семь пациентов из числа тех, кто поступил вчера после взрыва газа в пятиэтажке на Линейной. Врачи и медицинские работники оказывают всю необходимую помощь пострадавшим. Оказание медицинской помощи в областной больнице 10 февраля проконтролировала заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Лада Шалыгина.

Пациентов приняли Городская больница № 1, больница № 34, Областная клиническая больница и НИИТО, куда вчера перевели одну из пострадавших.