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39% новосибирских мужчин считают выход на пенсию позже женщин формой дискриминации

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Чаще всего такую точку зрения высказывают молодые люди в возрасте до 34 лет.

pixabay.com

Разный возраст выхода на пенсию (пенсия мужчинам полагается на пять лет позже, чем женщинам) расценивается новосибирскими мужчинами как дискриминация. Так считают 39% участников опроса Superjob в Новосибирске. При этом 50% подобный порядок вещей дискриминацией не считают.

Отмечается, что о дискриминации мужчины заявляли почти вдвое чаще женщин: 43% против 20% соответственно.

Чаще других среди мужчин подобного мнения придерживаются респонденты моложе 34 лет (52%): «Особенно учитывая, что длительность жизни у нас меньше, чем у женщин». Женщины, как правило, отвечают на эти заявления следубщим образом: «У них выше зарплата, и они меньше тратят времени, сил и здоровья на семью».

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