39% новосибирских мужчин считают выход на пенсию позже женщин формой дискриминации

Разный возраст выхода на пенсию (пенсия мужчинам полагается на пять лет позже, чем женщинам) расценивается новосибирскими мужчинами как дискриминация. Так считают 39% участников опроса Superjob в Новосибирске. При этом 50% подобный порядок вещей дискриминацией не считают.

Отмечается, что о дискриминации мужчины заявляли почти вдвое чаще женщин: 43% против 20% соответственно.

Чаще других среди мужчин подобного мнения придерживаются респонденты моложе 34 лет (52%): «Особенно учитывая, что длительность жизни у нас меньше, чем у женщин». Женщины, как правило, отвечают на эти заявления следубщим образом: «У них выше зарплата, и они меньше тратят времени, сил и здоровья на семью».