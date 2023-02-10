10 февраля в Новосибирской области объявлено днем траура из-за трагедии на улице Линейной

В Новосибирской области 10 февраля объявлено днем траура из-за гибели людей во время взрыва газа в доме на улице Линейной, 39. Об этом сообщил глава региона Андрей Травников. Губернатор назвал обрушение дома большой трагедией, потрясшей всех жителей области.

«Происшествие обернулось человеческими жертвами. Уверен, причины случившегося вскоре будут установлены и виновники понесут заслуженное наказание. Приношу самые искренние соболезнования тем, кто потерял родных и близких. Сил и стойкости. Скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Сейчас медики борются за жизнь и здоровье каждого», — подчеркнул Андрей Травников.

Напомним, утром 9 февраля из-за утечки бытового газа произошел взрыв в доме на улице Линейной. На утро 10 февраля известно о 13 погибших и 22 пострадавших.