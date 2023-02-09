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Новосибирцы, лишившиеся жилья из-за взрыва на улице Линейной, получат новые квартиры за счет облбюджета

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Губернатор сообщил, что деньги будут выделены в кратчайший срок.

В Новосибирске квартиры для пострадавших жильцов дома на Линейной улице купят за счет областного бюджета.

Об этом сообщил губернатор Андрей Травников. Он пообещал, что деньги выделят в кратчайшие сроки. Власти готовы приобрести новое жилье.

«Мной принято принципиальное решение, что в кратчайший срок из бюджета Новосибирской области будут выделены средства для приобретения новых квартир и расселения жильцов дома по региональной программе расселения из аварийного жилья», — пообещал губернатор Андрей Травников в эфире телеканала «Россия-24».

Город предоставляет временные квартиры для жильцов из маневренного фонда. Некоторые новосибирцы решили на время переехать к родственникам и друзьям.

Напомним, что обрушение подъезда на улице линейной произошло из-за взрыва бытового газа. К настоящему моменту региональный минздрав сообщает о пяти погибших, в том числе одном ребенке.

Фото: nso.ru

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