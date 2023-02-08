Андрей Травников поздравил новосибирских авиаторов с профессиональным праздником

«Духом авиации в нашем регионе пронизано всё: это чувствуется в особом уважении к памяти Александра Ивановича Покрышкина, в отношении к нашим кадетам из авиационного колледжа, в особой неразрывной связке Чкаловского завода с НГТУ НЭТИ и профильными колледжами.

Столетие гражданской авиации России – наш общий праздник. Огромное спасибо ветеранам за возможность использовать ваш опыт, потенциал, который вы оставили нам как опору для дальнейшего роста. Ведь истоки сегодняшних успехов аэропорта Толмачёво кроются в истории аэропорта Северный, а история компании, которой мы гордимся, – третьей по абсолютным значениям и самой крупной частной в стране – S7, Сибирь начинается с Толмачёвского авиаотряда.

Спасибо вам за слаженную работу, за то, что всегда поддерживаете друг друга, за верность небу и воздушной крылатой отрасли и за приверженность постулату: новосибирская авиация должна быть лучшей и развиваться быстрее чем кто-то мог себе спланировать», — подчеркнул Андрей Травников.