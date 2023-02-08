Андрей Травников поздравил новосибирских авиаторов с профессиональным праздником

Губернатор подчеркнул, что столетие гражданской авиации наш регион встречает с достойными результатами.
Новосибирская область – регион авиационный, и столетие гражданской авиации России для неё – событие особенное. Губернатор Андрей Травников накануне знаменательной даты поздравил пилотов и штурманов, бортпроводников и диспетчеров, инженеров, техников, специалистов наземных служб, — всех работников и ветеранов гражданской авиации, а также всех авиапассажиров с праздником.
Почти сто лет назад первой регулярной внутренней авиалинией стал маршрут «Москва – Нижний Новгород», а в нашем регионе начал зарождаться Сибирский воздушный флот. Сегодня только маршрутная сеть новосибирского аэропорта Толмачёво имени А.И. Покрышкина насчитывает более ста направлений полётов, более 2300 используемых комбинаций пар стыковочных маршрутов.
«Духом авиации в нашем регионе пронизано всё: это чувствуется в особом уважении к памяти Александра Ивановича Покрышкина, в отношении к нашим кадетам из авиационного колледжа, в особой неразрывной связке Чкаловского завода с НГТУ НЭТИ и профильными колледжами.
Столетие гражданской авиации России – наш общий праздник. Огромное спасибо ветеранам за возможность использовать ваш опыт, потенциал, который вы оставили нам как опору для дальнейшего роста. Ведь истоки сегодняшних успехов аэропорта Толмачёво кроются в истории аэропорта Северный, а история компании, которой мы гордимся, – третьей по абсолютным значениям и самой крупной частной в стране – S7, Сибирь начинается с Толмачёвского авиаотряда.
Спасибо вам за слаженную работу, за то, что всегда поддерживаете друг друга, за верность небу и воздушной крылатой отрасли и за приверженность постулату: новосибирская авиация должна быть лучшей и развиваться быстрее чем кто-то мог себе спланировать», — подчеркнул Андрей Травников.
Столетие гражданской авиации Новосибирская область уже встречает с достойными результатами, уверен глава региона: «Достаточно вспомнить сколько самых разных проектов развития в этой отрасли было реализовано и реализуется сегодня, с какими результатами наш аэропорт завершает каждый год. Это вызывает серьезное уважение».
Во многом такое развитие стало возможным благодаря комплексному развитию гражданской авиации в нашем регионе: в работе объединяют усилия ведомства власти разных уровней, бизнес, авиаторы.
Сегодня новосибирские отраслевые предприятия – Новосибирский авиационный завод имени В. П. Чкалова, Новосибирский авиаремонтный завод, — в числе старейших в стране. Кадры для них в регионе готовят буквально со школьной скамьи: в авиакосмическом лицее имени Ю. В. Кондратюка, авиастроительном лицее, авиационном техническом колледже имени Б. С. Галущака, и дальше — на факультете летательных аппаратов Новосибирского государственного технического университета. А Сибирский научно-исследовательский институт авиации имени С.А. Чаплыгина по праву считается ведущей научной организацией отечественного авиастроения.
Фото: nso.ru
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