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Сколько новосибирцев родилось за 2022 год?

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Отвечает управление по делам ЗАГС Новосибирской области.

pixabay.com

В прошедшем году наш регион «недосчитался» 11 413 человек — именно на столько число умерших (38 389) превысило число родившихся (26 976). Таковы данные управления по делам ЗАГС Новосибирской области.

Естественная убыль населения стала меньше по сравнению с пандемийными 2020-м и 2021 годом, когда регион недосчитался 18 693 и 13 589 человек соответственно.

Уровень рождаемости в регионе, по данным государственной статистики, в прошедшем году сократился до уровня середины 2000-х годов. Она сокращалась все последние годы. К примеру, еще в 2015 году в регионе родилось больше 39 тысяч человек. Еще больше за последние полвека было только в 1980-х.

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