Блогерки, авторки и прочие феминитивы – как относятся к ним россияне?

60% россиян негативно относятся к новым феминитивам наподобие авторки и психологини. Использует их в речи лишь каждый пятый, причем большинство — в шутку или с сарказмом. Таковы результаты опроса сервиса SuperJob.

63% респондентов отмечают, что новые феминитивы вызывают у них отрицательные эмоции: Ухо режет»; «Коверкает русский язык»; «Они звучат пренебрежительно и почти оскорбительно. Чем меньше внимания уделяется полу специалиста, тем лучше». Каждому пятому все равно: «либо русский язык примет феминитивы, либо они уйдут в небытие вместе с хайпом на них».

Позитивные эмоции по поводу феминитивов испытывают 4% опрошенных, недоумевая, почему повариха и ткачиха — можно, а авторка — нельзя.

Тем не менее 22% респондентов использует новые феминитивы в устной и письменной речи. Правда 19% при этом уверяет, что исключительно в шутливой или саркастичной манере. И лишь 3% — наравне с другими существительными.