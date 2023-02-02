Насколько активно российские мужчины помогают женщинам по дому?

Как показал опрос сервиса SuperJob, только три из десяти женщин считают, что их мужья вовлечены во все домашние дела. Большинство мужчин (55% респондентов) признают, что объем их домашней работы недостаточен, а каждый десятый вообще не помогает в быту своей супруге.

Женщины несколько лояльнее относятся к своим мужьям, чем даже сами мужчины. Так, 47% жен считают помощь мужей по дому небольшой. А полностью игнорирует домашние дела супруг каждой шестой женщины.

С другой стороны, 35% женатых мужчин, утверждающих, что вовлечены в быт сверх меры. А женщин, считающих, что их мужья занимаются домом больше, чем необходимо, — 36%.

Вместе с тем большинство участников (как мужчины, так и женщины) уверены, что делить обязанности на женские и мужские не следует, мужья должны помогать вторым половинам во всех домашних делах. Однако мечтающих о том, чтобы мужчина взял на себя ремонтные работы, помогал с уборкой, готовкой и мытьем посуды женщин больше, чем готовых этим заниматься мужчин.