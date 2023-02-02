Насколько активно российские мужчины помогают женщинам по дому?

Эксперты выяснили, что каждый шестой женатый россиянин полностью игнорирует домашние дела.
Как показал опрос сервиса SuperJob, только три из десяти женщин считают, что их мужья вовлечены во все домашние дела. Большинство мужчин (55% респондентов) признают, что объем их домашней работы недостаточен, а каждый десятый вообще не помогает в быту своей супруге.
Женщины несколько лояльнее относятся к своим мужьям, чем даже сами мужчины. Так, 47% жен считают помощь мужей по дому небольшой. А полностью игнорирует домашние дела супруг каждой шестой женщины.
С другой стороны, 35% женатых мужчин, утверждающих, что вовлечены в быт сверх меры. А женщин, считающих, что их мужья занимаются домом больше, чем необходимо, — 36%.
Вместе с тем большинство участников (как мужчины, так и женщины) уверены, что делить обязанности на женские и мужские не следует, мужья должны помогать вторым половинам во всех домашних делах. Однако мечтающих о том, чтобы мужчина взял на себя ремонтные работы, помогал с уборкой, готовкой и мытьем посуды женщин больше, чем готовых этим заниматься мужчин.
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