Более 68 тысяч новосибирцев обратились за бесплатной юридической помощью в прошедшем году

Бесплатная юридическая помощь для льготных категорий граждан, правовая и антикоррупционная экспертиза десятков тысяч правовых актов, ведение федерального регистра муниципальных нормативных правовых актов – итоги работы юридической службы Новосибирской области за 2022 год рассмотрены в Правительстве региона на заседании коллегии министерства юстиции региона, прошедшем с участием первого заместителя губернатора Юрия Петухова.

Приветствуя участников коллегии, Юрий Петухов отметил обширность и значимость стоящих перед министерством юстиции Новосибирской области задач. «Полномочия министерства настолько универсальны и системны, что пронизывают практически все социально-экономические отрасли жизнедеятельности нашего региона. Именно в этом проявляется сложность, но в то же время и престижность профессии юриста. Благодарю всех вас за стабильную работу, за профессиональное решение стоящих перед министерством задач, оперативное и гибкое реагирование на все вызовы нашего времени», – подчеркнул он.

Первый заместитель губернатора напомнил, что в сфере бесплатной юридической помощи в нашем регионе создано государственное юридическое бюро, к полномочиям которого в дальнейшем будет отнесена координация работы по оказанию населению региона бесплатной юридической помощи.

Как доложила министр юстиции Новосибирской области Татьяна Деркач, в 2022 году в исполнительные органы Новосибирской области и подведомственные им учреждения, являющиеся участниками государственной системы бесплатной юридической помощи, за оказанием бесплатной юридической помощи обратилось 68 074 граждан. Также с Адвокатской палатой Новосибирской области заключено соглашение об оказании бесплатной юридической помощи адвокатами, являющимися участниками государственной системы бесплатной юридической помощи.

В сфере законотворческой деятельности министерство юстиции региона осуществляет экспертизу законопроектов и подготовку отзывов на проекты федеральных и региональных законов. За 2022 год министерством проведено 14 900 правовых, антикоррупционных и юридико-технических экспертиз проектов правовых актов губернатора Новосибирской области, Правительства Новосибирской области. Кроме того, проведена правовая экспертиза более 32 тысяч муниципальных нормативно-правовых актов на соответствие федеральному и областному законодательству, уставу муниципального образования, правилам юридико-технического оформления.

Работа по повышению качества нормотворческой деятельности, принимаемых нормативно-правовых актов местного самоуправления и обеспечению доступной и качественной бесплатной юридической помощи для жителей региона будет продолжена.