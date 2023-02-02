Число безработных новосибирцев снизилось на треть

Стабильная ситуация на рынке труда, оперативное закрытие вакансий на предприятиях ОПК – основные тренды сферы содействия занятости в регионе. Официально зарегистрированное количество безработных на треть меньше аналогичного периода прошлого года.

Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области Владимир Машанов в ходе межрегиональной пресс-конференции с участием коллег из других субъектов Сибирского федерального округа (СФО) рассказал о ситуации на рынке труда региона – она остается стабильной. Официально зарегистрированы в качестве безработных порядка 13 тысяч человек, что на треть меньше аналогичного периода прошлого года. Количество предложений в региональном банке вакансий превышает численность безработных граждан в 2,5 раза и составляет 32 тысячи.



Среди основных трендов региона заместитель министра отметил подготовку квалифицированных кадров для предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК): «Сегодня мы в приоритетном порядке решаем задачу по кадровому обеспечению предприятий, выполняющих оборонный заказ. На предприятия ОПК требуются инженеры, операторы станков, токари, техники, фрезеровщики, слесари механосборочных работ, монтажники радиоэлектронной аппаратуры».



Отдельно заместитель министра подчеркнул проводимую в регионе работу по трудоустройству граждан, приехавших из новых территорий России и Украины. На новые места работы уже вышли порядка 180 человек. Продавец, водитель автомобиля, автомеханик, слесарь, пекарь и кровельщик – так выглядит рейтинг востребованных профессий среди граждан данной категории.