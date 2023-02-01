Около тысячи новосибирских детей-сирот получат жилье в этом году

В текущем году в Новосибирской области собственное жилье получат 997 детей-сирот благодаря увеличению финансирования на приобретение и строительство жилья для детей-сирот более чем на треть по сравнению с 2022 годом. Соответствующие изменения в государственную программу «Социальная поддержка в Новосибирской области» одобрены на заседании правительства региона, прошедшем под председательством губернатора Андрея Травникова.

Министр труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева представила изменения в госпрограмму по соцподдержке, в частности, она подчеркнула, что финансирование на приобретение и строительство жилья для детей-сирот в 2023 году увеличилось на 43,8 % по сравнению с 2022 годом и составило свыше 3,7 млрд рублей (порядка 2,6 млрд рублей на приобретение жилья и сертификаты, более 1,1 млрд рублей – на строительство). Таким образом, жильем в текущем году планируется обеспечить почти тысячу граждан данной категории.



В числе иных мер, принимаемых Правительством региона для обеспечения жильем сирот, – альтернативные меры поддержки. Напомним, в 2021 году введена социальная выплата (жилищный сертификат) на приобретение жилого помещения в собственность. Размер выплаты по сертификату в 2023 году составляет от 2,9 млн рублей до 4,1 млн рублей, в зависимости от муниципального образования Новосибирской области, на территории которого предоставляется социальная выплата.



Кроме того, внесены изменения в постановление правительства Новосибирской области, регулирующее порядок предоставления социальной выплаты, упрощающие условия подачи заявления на обеспечение жильем указанной категории граждан – отменено требование к сроку трудоустройства гражданина (ранее заявитель должен был иметь непрерывный трудовой стаж в течение не менее 6 месяцев на дату подачи заявления).



Проект изменений государственной программы «Социальная поддержка в Новосибирской области» одобрен в ходе заседания регионального правительства.