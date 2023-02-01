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Новосибирцы смогут посещать в два раза больше культурных учреждений по «Пушкинской карте»

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В течение 2023 года общее число доступных организаций вырастет почти до 200.

pxhere.com

В Новосибирской области продолжает действовать программа «Пушкинская карта»: получить карту с номиналом 5000 рублей, которые можно потратить на билеты в учреждения культуры, могут все жители региона от 14 до 22 лет. В программе принимают участие театры, кинотеатры, музеи, библиотеки, культурно-досуговые учреждения Новосибирской области. В 2023 году возможностей для пользователей станет ещё больше.

К весне к программе присоединятся все модельные библиотеки, созданные в рамках национального проекта «Культура» – сейчас в регионе их 20. В течение года общее количество доступных организаций составит около 200 – то есть в два раза больше, чем сейчас: к программе подключатся музеи, дома культуры и детские школы искусств в районах области.

Новый проект «Дни «Пушкинской карты» в Новосибирской области» охватит весь регион: держатели карты познакомятся с классикой, отечественной литературой, а также посетят мероприятия патриотической направленности.

Сейчас по «Пушкинской карте» можно купить билеты в 17 кинотеатрах Новосибирской области – в Новосибирске, Кольцово, Болотном, Куйбышеве, Карасуке, Купино, Сузуне, Чанах, Тогучине, Горном. В театры «Глобус», «Старый дом», «Красный факел», «Первый театр», Новосибирский музыкальный театр, Театр кукол, Новосибирский драматический театр, театр «На окраине» также можно приобрести билеты по «Пушкинской карте». Ждут посетителей и Исторический парк «Россия – моя история», государственные концертные организации, Центр креативных индустрий и библиотеки.

Подробная информация о том, как стать обладателем «Пушкинской карты» и какие учреждения посетить, размещена на сайте министерства культуры региона.

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