Россияне ответили, испытывают ли они радость на самом деле во время зимних торжеств

Лишь 28% знают, как создать себе праздничное настроение перед Новым годом. При этом каждый второй встречает 2023 год без настроения и не скрывает этого. А каждый десятый имитирует радость, чтобы не расстраивать близких. Таковы результаты опроса сервиса SuperJob, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Женщины готовы прятать свои истинные чувства ради родных чаще, чем это делают мужчины. При этом больше грядущему празднику радуются молодые россияне. Среди молодежи до 24 лет таковых 43%. Среди тех, кому за 45 радость испытывает лишь каждый пятый (22%).

Оптимистично настроенные респонденты поделились рецептом создания праздничной атмосферы: «Чтобы было настроение, его надо создавать! Украсьте свой дом, купите подарок (себе или кому-нибудь), поставьте новогоднюю музыку или фильм и поешьте мандаринов.