22% российских компаний отменили корпоративы из-за отсутствия у коллектива новогоднего настроения

35% опрошенных в Новосибирской области сообщили, что новогоднего корпоратива у них в компании не будет, поскольку он и не планировался, следует из данных службы исследований hh.ru. В целом по стране такие ответы дали 40% респондентов. Еще 20% новосибирцев рассчитывали на праздник с коллегами, но начальство приняло решение отменить корпоратив. 30% тех компаний, где празднование отметили, это решение сотрудникам никак не прокомментировали.

«Среди остальных работодателей 24% связали отмену мероприятия с отсутствием праздничного настроения в коллективе, 22% — с отсутствием бюджета. — сказано в исследовании. — Кроме того, 15% компаний объяснили свое решение об отмене корпоратива желанием направить эти деньги на выплату премий (13-й зарплаты) сотрудникам. 6% — передачу этой суммы на благотворительность».

Оставшиеся респонденты дали ответ «другое». Например, у некоторых отмена празднования была коллективным решением, кто-то связал это с реорганизацией или увольнением сотрудника, отвечавшего за организацию корпоратива.

С решением начальства согласились 34%, так как считают, что сейчас не подходящее время для празднования. 19% сочли, что выплата премий — уместнее, 18% считают, что у людей нет праздничного настроения. Лишь только 9% выступили против отмены корпоратива, так как у них праздничное настроение есть. Несмотря на это, при необходимости выбрать между корпоративом и премией сразу 85% без колебаний выбрали бы деньги.