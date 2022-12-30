Каких ритуалов придерживаются новосибирцы на Новый год?

Новосибирцы рассказали о новогодних приметах, в которые они верят, и о соблюдаемых в праздничную ночь ритуалах. О данных соответствующего опроса сообщила команда сервиса SuperJob.

По результатам исследования, четыре из десяти жителей региона верят в новогодние приметы. 14% новосибирцев традиционно каждый год загадывают желание под бой курантов, 7% выпивают бокал шампанского, причем важно успеть это сделать за 12 ударов. 5% респондентов главной традицией назвали просмотр поздравления президента по телевизору. Еще 4% не представляют встречу Нового года без традиционных угощений.

Сжечь бумажку с желанием, бросить пепел в бокал шампанского и выпить до дна – новогодняя традиция для 3% новосибирцев. А вот встречать Новый год только в новой одежде – ритуал нераспространенный, его придерживается только один человек из ста. По 2% голосов получили такие позиции, как просмотр салюта, зажигание бенгальских огней и электрической гирлянды.

5% опрошенных выбирают менее распространенные традиции, например, гадания, поздравление родителей, просмотр советских кинофильмов, прогулки, катание с горок и банные процедуры.