С 1 января в новосибирских детсадах поднимут оплату

В Новосибирске с 1 января 2023 года вырастет оплата детского сада, соответствующее постановление появилось на сайте мэрии города.

Согласно тексту документа, в яслях, куда ходят дети до трёх лет, один день посещения будет равен 135 рублям, за день в группе дошкольного пребывания, то есть для тех детей, которые старше трёх лет, нужно будет заплатить 163 рубля.

На данный момент плата составляет 115 рублей за ясли, в остальных группах — 135 рублей за один день.

Что касается малоимущих семей, то оплата за посещение детсада также вырастет и составит 67,5 рубля за ясли, а за посещение дошкольной группы — 81,5 рубля.