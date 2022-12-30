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Без перерыва на праздники: операторы службы 112 будут круглосуточно принимать вызовы от новосибирцев на новогодних выходных

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Традиционно в дни зимних каникул число вызовов увеличивается и доходит до 3,5 тысяч ежедневно.

pxhere.com

Служба 112 Новосибирской области готова к росту числа вызовов в новогодние праздники. Операторы будут работать круглосуточно, чтобы все нуждающиеся могли получить помощь.

По номеру 112 можно вызвать пожарных, полицию, скорую медицинскую помощь, газовую службу, аварийную бригаду ЖКХ, а также группу комплексного реагирования экстренных оперативных служб. В смене также будут дежурить психолог, переводчик, сурдопереводчик.

Руководитель Службы Дмитрий Леонов призывает новосибирцев соблюдать технику безопасности при запуске фейерверков и другой пиротехники, кататься на горках в специально оборудованных местах зимнего отдыха – вдали от дорог, заборов, деревьев и быть особенно осторожными при катании на травмоопасных ватрушках, не злоупотреблять алкоголем.

В дни зимних каникул количество вызовов увеличивается и доходит до 3,5 тысяч в сутки. В 2022 году Служба 112 Новосибирской области приняла более 1,2 млн вызовов.

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