Без перерыва на праздники: операторы службы 112 будут круглосуточно принимать вызовы от новосибирцев на новогодних выходных

Служба 112 Новосибирской области готова к росту числа вызовов в новогодние праздники. Операторы будут работать круглосуточно, чтобы все нуждающиеся могли получить помощь.

По номеру 112 можно вызвать пожарных, полицию, скорую медицинскую помощь, газовую службу, аварийную бригаду ЖКХ, а также группу комплексного реагирования экстренных оперативных служб. В смене также будут дежурить психолог, переводчик, сурдопереводчик.



Руководитель Службы Дмитрий Леонов призывает новосибирцев соблюдать технику безопасности при запуске фейерверков и другой пиротехники, кататься на горках в специально оборудованных местах зимнего отдыха – вдали от дорог, заборов, деревьев и быть особенно осторожными при катании на травмоопасных ватрушках, не злоупотреблять алкоголем.



В дни зимних каникул количество вызовов увеличивается и доходит до 3,5 тысяч в сутки. В 2022 году Служба 112 Новосибирской области приняла более 1,2 млн вызовов.