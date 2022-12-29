Представителей каких профессий новосибирцы назвали самыми скандальными?

Аналитики «Зарплаты.ру» составили список самых скандальных профессий-2022 по мнению новосибирцев. Рейтинг был составлен в результате опроса горожан, которые рассказали, с какими специалистами ругались больше всего.

По данным экспертов, в основном новосибирцы конфликтовали с врачами (20%) и работниками колл-центров (11%). Эти профессии заняли первые места в топе. Также в «скандальную» тройку вошли кондукторы (8%).Вслед за ними в списке продавцы (8%), таксисты (6%), кассиры (5%) и бухгалтеры (5%).

По мнению горожан, негативная реакция специалистов зачастую связана со стрессом на работе. Причем так в основном объясняли скандалы те, кому случалось ругаться с врачами.

«В качестве лекарства против сварливости участники опроса назвали повышение зарплаты (29%), новую работу, которая будет действительно по душе (28%), развитие психологической устойчивости (16%), переход на нормированный график (6%), больше отдыха (5%), а 3% новосибирцев считают, что людям, склонным скандалить, ничто не поможет стать спокойней и доброжелательней», — прокомментировали эксперты.