Роспотребнадзор: сколько можно хранить новогодние салаты?

Заправленные майонезом салаты — одно из главных блюд новогоднего стола россиян. Однако стоит понимать, что заготовленные впрок салаты (даже без заправки!) хранятся недолго — уже спустя считаные часы они могут стать не вкусным украшением застолья, причиной пищевого отравления.

«Любой салат — это благоприятная питательная среда для развития патогенных и условно-патогенных микроорганизмов, которые способны продуцировать токсины», — отмечают в Роспотребнадзоре. Специалисты рассказывают, сколько можно безопасно самые популярные салаты и каковы основные условия сохранности блюда.

Салаты из сырых овощей или фруктов могут храниться 18 часов, после заправки — только 12 часов.

Салаты с добавлением мяса, птицы, копчёностей — 18 часов, после заправки — 12 часов.

Салаты и винегреты из варёных овощей — 18 часов, после заправки — 12 часов.

Салаты с добавлением консервированных овощей или варёных яиц после заправки — только 6 часов.

Салаты с добавлением морепродуктов без заправки — 12 часов.

Салаты из маринованных, солёных, квашеных овощей — 36 часов.

Это при условии, что все они хранятся при температуре +2, +6 °С. Кроме того, на срок годности может влиять конкретный рецепт салата. Важно также отметить, что заправлять салаты правильнее всего перед самой подачей на стол.