Прием заявлений на единое пособие стартовал в Новосибирске

В Новосибирске начался прием заявлений на новое единое пособие. Теперь подать электронное заявление на новое единое пособие можно дистанционно – через сайт Госуслуг. Сделать это другими способами – с помощью Социального Фонда России или МФЦ – можно будет с 9 января, после окончания новогодних каникул. Об этом рассказала заместитель главы отделения ПФР по региону Людмила Якушенко для "МК в Новосибирске".

«Федеральный закон о новом пособии вступает в силу с 1 января 2023 года. Но возможность подать заявление предоставляется на несколько дней раньше. Так можно подать заявление с сегодняшнего дня именно в электронном виде. Но рассматриваться они все равно будут в январе, после вступления закона в силу», – прокомментировала госпожа Якушенко.

На величину пособия влияет размер прожиточного минимума на территории региона. Для Новосибирской области размер пособия составит 15 261 рубль – в том случае, если выплату определят как 100% от величины прожиточного минимума. Другие варианты выплаты – 75 или 50% от размера прожиточного минимума на территории региона.

Предполагается, что первые перечисления пособия в Новосибирской области начнутся ближе к концу января 2023 года. В последующем все эти выплаты будут доступны для снятия в единый день, намеченный на 3-е число календарного месяца.

Срок рассмотрения заявления составляет 10 рабочих дней (если не требуются уточнения и дополнительные документы). Еще 5 рабочих дней отводится на перечисление денег на карту.

Как рассказали в ПФР, новое единое пособие включит в себя 5 других выплат, существующих сегодня, а именно:

- ежемесячная выплата с рождением третьего и последующего ребенка до достижения трех лет;

- ежемесячная выплата в связи с рождением первого ребенка до достижения им возраста 3 лет;

- это ежемесячное пособие по беременности вставшей на учет женщине на ранних сроках беременности;

- ежемесячное пособие на ребенка от 3 до 7 лет.

- ежемесячная выплата на ребенка от 8 до 17 лет;