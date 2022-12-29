Андрея Травникова включили в топ-15 российских губернаторов

Губернатор Андрей Травников занял 15 строчку (из 85) в национальном рейтинге глав субъектов по итогам уходящего года. Исследование подготовил центр информационных коммуникаций «Рейтинг». Результаты получают на основании заочного анкетирования, заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества.

В целом специалисты положительно оценили деятельность новосибирского губернатора. Положительно на имидж управленца сыграла новость о грядущем строительстве в области 2023-2024 годах сразу нескольких современных автоматизированных мусоросортировочных комплексов, а также завершающая фаза строительства многофункциональной ледовой арены. Среди других объектов — строительство метро, включая новую станцию «Спортивная», которая до сих пор не начала работать, реконструкция Толмачево и пр. По словам экспертов, укрепила имидж Травникова информация о том, что регион занял 16-е место в рейтинге по экономическому потенциалу, область улучшила свои позиции в рейтинге инвестиционного климата регионов России.

«Показателем высокой вовлеченности Андрея Травникова в решение общенациональных задач ряд экспертов посчитали его попадание в западные санкционные списки, — сказано в исследовании. — Одно из главных достижений губернатора – политическая стабильность в регионе, несмотря на мэра-коммуниста, и тот факт, что специфика парламентской демократии в Новосибирской области всегда отличалась открытостью и высокой конкуренцией».

Фото: nso.ru