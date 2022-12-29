18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Уборка, покупки и ускоренное похудение: новосибирцы рассказали, что хотят успеть до наступления Нового года

Подписаться:

Вконтакте
Telegram

Поделиться:

А некоторые надеются за оставшиеся несколько дней устроить личную жизнь.

pixabay.com

О результатах опроса на тему главных предновогодних дел новосибирцев рассказал сервис SuperJob.

Часть граждан ответили традиционно: 13% новосибирцев планируют успеть купить подарки родным и друзьям, 7% — сделать уборку. В число 8% вошли те, кто хочет до новогодних каникул избавиться от работы и учебы — сдать экзамены, подготовить статьи, завершить творческие проекты и т.д.

Успеть нарядить елку и доделать ремонт хотели бы по 6% опрошенных. 5% надеются до 31 декабря выздороветь. Видимо, сказывается пик сезона ОРВИ и гриппом. 4% горожан намерены закончить обучение и просто отдохнуть.

«Наконец, по 2% сообщили о более амбициозных планах на оставшиеся несколько дней — похудеть, расплатиться с долгами, влюбиться и устроить личную жизнь, – рассказали аналитики. – Столько же мечтают успеть сходить к врачу, постричься, пройти обучающие курсы, починить машину и водительское удостоверение».

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: