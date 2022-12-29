Уборка, покупки и ускоренное похудение: новосибирцы рассказали, что хотят успеть до наступления Нового года

О результатах опроса на тему главных предновогодних дел новосибирцев рассказал сервис SuperJob.

Часть граждан ответили традиционно: 13% новосибирцев планируют успеть купить подарки родным и друзьям, 7% — сделать уборку. В число 8% вошли те, кто хочет до новогодних каникул избавиться от работы и учебы — сдать экзамены, подготовить статьи, завершить творческие проекты и т.д.

Успеть нарядить елку и доделать ремонт хотели бы по 6% опрошенных. 5% надеются до 31 декабря выздороветь. Видимо, сказывается пик сезона ОРВИ и гриппом. 4% горожан намерены закончить обучение и просто отдохнуть.

«Наконец, по 2% сообщили о более амбициозных планах на оставшиеся несколько дней — похудеть, расплатиться с долгами, влюбиться и устроить личную жизнь, – рассказали аналитики. – Столько же мечтают успеть сходить к врачу, постричься, пройти обучающие курсы, починить машину и водительское удостоверение».