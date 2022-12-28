Новосибирский ЗАГС — о красивых датах для свадебных церемоний

В наступающем году будет 16 красивых свадебных дат, сообщают в Новосибирском ЗАГСе. Чтобы расписаться в пропитанную символизмом дату, необходимо подать заявление минимум за месяц и максимум за год.

Пожалуй, главной красивой датой станет 23.02.2023. В ЗАГСе предполагают, что она станет самой популярной в следующем году.

«Весна не за горами! Третий месяц — март — тоже будет богат на красивые сочетания чисел: 02.03.2023 (четверг), 03.03.2023 (пятница), 23.03.2023 (четверг). В мае 05.05.2023 (пятница), 23.05.2023 (вторник) обязаны быть счастливыми датами», — отмечают в ведомстве.

В летний сезон красивых дат всего четыре — 23.06.2023 и 23.08.2023. В июле — 07.07.2023 и 08.07.2023 (День любви, семьи и верности).

Осенью в сентябре — 09.09.2023 и 23.09.2023. В октябре и ноябре предлагают следующие даты — 03.10.2023, 03.11.2023, 23.11.2023. Зимой красивая дата будет в декабре — 23.12.2023.