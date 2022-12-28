На зимних праздниках новосибирцы опять наденут маски?

На оперативном совещании в новосибирском правительстве руководитель регионального Роспотребнадзора Александр Щербатов рекомендовал жителям надеть маски на массовых мероприятиях в праздничную неделю и накануне праздников.

Он отметил, что в это время необходимо соблюдать комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий. В частности, ведомство рекомендовало соблюдать масочный режим в местах массового скопления людей и усилить дезинфекцию, в том числе в общественном транспорте.

Кроме того, накануне праздников необходимо организовать «утренний фильтр», чтобы не допустить заболевания в рабочих коллективах.