Регистрировать в соцсетях детей до 14 лет будут их родители?

Государственная дума предложила ужесточить условия регистрации в социальных сетях и заводить новые аккаунты по паспорту — с 14 лет. Такие изменения могут вступить в силу уже с 2023 года. Детей младшего возраста в соцсетях смогут регистрировать их родители или законные представители.

Депутаты пришли к такому решению после исследования, которое провёл Государственный университет управления. Оно было посвящено вопросу поведения детей в интернете.

«В ходе исследования 72 процентов детей и подростков сообщили, что сталкивались с неприятным содержанием сайтов и в социальных сетях», — сообщает издание «Прайм». Почти половина респондентов отметила, что сталкивалась в интернете с предложениями попробовать наркотики и алкоголь.

Помимо ужесточения условий регистрации детей в соцсетях, исследователи сошлись во мнении, что закон должен ввести административную и уголовную ответственность за кибербуллинг.

В доработке, по мнению депутатов, нуждается федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Заседание по вопросам детской безопасности могут провести уже в самом начале наступающего года.