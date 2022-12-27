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Регистрировать в соцсетях детей до 14 лет будут их родители?

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Депутаты Госдумы предлагают ужесточить правила регистрации в социальных сетях.

pxhere.com

Государственная дума предложила ужесточить условия регистрации в социальных сетях и заводить новые аккаунты по паспорту — с 14 лет. Такие изменения могут вступить в силу уже с 2023 года. Детей младшего возраста в соцсетях смогут регистрировать их родители или законные представители.

Депутаты пришли к такому решению после исследования, которое провёл Государственный университет управления. Оно было посвящено вопросу поведения детей в интернете.

«В ходе исследования 72 процентов детей и подростков сообщили, что сталкивались с неприятным содержанием сайтов и в социальных сетях», — сообщает издание «Прайм». Почти половина респондентов отметила, что сталкивалась в интернете с предложениями попробовать наркотики и алкоголь.

Помимо ужесточения условий регистрации детей в соцсетях, исследователи сошлись во мнении, что закон должен ввести административную и уголовную ответственность за кибербуллинг.

В доработке, по мнению депутатов, нуждается федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Заседание по вопросам детской безопасности могут провести уже в самом начале наступающего года.

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