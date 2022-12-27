Новосибирцы составили топ салатов для новогоднего застолья

Аналитики Яндекса выяснили, какие салаты новосибирцы предпочитают готовить на празднование Нового года. Чаще всего жители искали рецепты салатов «Селедка под шубой» и «Оливье». Также в пятерку главных новогодних салатов входят «Цезарь», «Крабовый» и салат с курицей и ананасами.

Исходя из запросов местных жителей, аналитики составили топ новогодних закусок:

1. «Селедка под шубой»

2. «Оливье»

3. «Цезарь»

4. «Крабовый»

5. Салат с курицей и ананасами

6. Салат с кальмарами

7. «Мимоза»

8. «Гранатовый браслет»

9. Салат с креветками

10. «Греческий».

Отметим, что хрестоматийные «Селедка под шубой» и «Оливье» стоят на первом месте у всех жителей России. Однако в каждом городе можно найти салаты, которые именно там пользуются наибольшей популярностью. Например, в Москве намного чаще ищут рецепт крабового салата, в Петербурге – салата с горбушей, а салат «Гнездо глухаря» популярен у жителей нашего города.