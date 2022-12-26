Новосибирцы поделились безрассудными поступками, совершенными в уходящем году

Аналитики портала SuperJob провели опрос и выяснили, какие безрассудства совершали новосибирцы в 2022-м. Главным неблагоразумным поступком 6% опрошенных местных жителей назвали необдуманные покупки. Для 5% респондентов легкомысленным стало решение взять кредит или ипотеку, еще для 5% — влюбленность или брак.

4% опрошенных жителей Новосибирска пошли на большой риск при смене места жительства. 3% опрошенных признались, что они спонтанно сменили имидж (сделали стрижку, тату или пирсинг). Такое же количество респондентов до сих пор поражается внезапному решению отправиться в путешествие.

Около 3% винят себя в том, что слишком доверяли окружающим их людям в 2022 году. Для 1% опрошенных новосибирцев главным безрассудством оказался конфликт с начальником на работе.

Порядка 19% респондентов назвали другие свои поступки. Например, развод, игру на бирже, открытие бизнеса, купание в холодной реке и прыжок с парашютом.

«Тех, кто своим главным безрассудством в 2022 году считает путешествие, радикальное изменение внешности или переезд, больше среди женщин. В том, что они взяли необдуманный кредит или легкомысленно женились, чаще признавались мужчины», – отметили эксперты.