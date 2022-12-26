Как новосибирцы оценивают свои перспективы по карьере?

Большинство жителей Новосибирской области пессимистично оценивают свои карьерные перспективы в наступающем году. Как следует из данных опросы службы исследований hh.ru, 37% оценивают их негативно, а еще 20% — крайне негативно. Для сравнения: в целом по России 52% опрошенных дали негативные оценки своему положению на рынке труда в следующем году, а остальные затруднились ответить.

Позитивно настроены только 28% респондентов, 8% полагают, что их положение будет стабильным — не ухудшится, но и лучше не стане.

Оптимистичного взгляда на карьеру в 2023 году чаще всех придерживаются работники сферы безопасности (31%), производства и сельского хозяйства (28%), а также специалисты по управлению персоналом и рекрутеры (27%). Негативные настроения преобладают среди работников искусства и медиа (69%), науки и образования (60%), а также среди топ-менеджмента и маркетологов (по 59%).