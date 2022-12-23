Минцифра Новосибирской области упросила услугу по бесплатному получению земельного участка на портале Госуслуг

Постановка через Госуслуги на учет в качестве лица, имеющего право на бесплатное предоставление земельного участка для индивидуального жилищного строительства – массовая социально значимая услуга, за которой в 2022 году обратилось 3847 новосибирцев. Минцифра региона обновила сервис подачи заявок от льготников на бесплатное получение земельных участков – теперь подача заявки реализуется через простой и понятный для граждан механизм визуального конструктора. Инструмент создан Минцифры России и позволяет «собирать» услуги по принципу лего.



«Новые интерактивные формы являются интуитивно понятными для заявителей. Если прежние заявления выглядели как цифровой аналог бумажной анкеты, то новые – это пошаговые алгоритмы в интерактивном формате. Гражданин отвечает на вопросы, а Госуслуги «подсказывают», какие документы понадобятся, что с ними делать и какие сведения нужно ввести. Заявление автоматически составляется с учетом жизненной ситуации и отправляется в ведомство онлайн», – рассказал министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь.



Встать в очередь онлайн могут льготники определенных категорий. Чтобы воспользоваться услугой, потребуется подтвердить право на льготу и факт проживания в регионе. При заполнении анкеты заявитель пошагово отвечает на ряд вопросов, часть данных уже предзаполнена. Сервис поможет отправить заявку на получение участка и покажет место в общей очереди. Процесс занимает несколько минут, ведомство посещать не требуется.



Это первая услуга в Новосибирской области, размещенная на портале Госуслуг при помощи визуального конструктора. Наш регион одном из первых в стране вывел услугу на единый портал при помощи конструктора. До конца года с его помощью будут реализованы еще несколько востребованных региональных услуг.