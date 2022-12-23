Более 20 тысяч пар сыграли свадьбу в Новосибирске за 2022 год

В Управлении по делам ЗАГС рассказали сообщили, что самым возрастным женихом-2022 в Новосибирске стал 94-летний пенсионер. В ведомстве не уточнили, сколько лет было его невесте. Кроме того, в текущем году замуж вышла 83-летняя местная жительница.

Всего за 2022 год в регионе свадьбы сыграли 20 643 пары.

Отметим, что чаще всего в Новосибирской области мужчины женятся в возрасте 25 лет, женщины — в 24-25. Несколько лет назад средний возраст молодоженов был в диапазоне 22-23 года.