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Более 20 тысяч пар сыграли свадьбу в Новосибирске за 2022 год

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В числе молодоженов были и граждане весьма солидного возраста: в том числе 94-летний жених и 83-летняя невеста.

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В Управлении по делам ЗАГС рассказали сообщили, что самым возрастным женихом-2022 в Новосибирске стал 94-летний пенсионер. В ведомстве не уточнили, сколько лет было его невесте. Кроме того, в текущем году замуж вышла 83-летняя местная жительница.

Всего за 2022 год в регионе свадьбы сыграли 20 643 пары.

Отметим, что чаще всего в Новосибирской области мужчины женятся в возрасте 25 лет, женщины — в 24-25. Несколько лет назад средний возраст молодоженов был в диапазоне 22-23 года.

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