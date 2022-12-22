О каком подарке новосибирцы попросили бы у Деда Мороза?

В ходе опроса новосибирцы рассказали, какой карьерный подарок попросили бы у Деда Мороза. О результатах предновогоднего опроса сообщили в пресс-службе hh.ru.

Треть жителей региона (33%) хотели бы попросить у Деда Мороза повышения заработной платы в 2023 году. Об этом мечтают представители таких профессий, как строители, работники транспорта и логистики, а также специалисты по управлению персоналом.

Номер два по популярности среди респондентов стала новая профессия – 24%. Чаще всего новосибирцам импонирует IT-сфера, почти 42% опрошенных хотели бы освоить информационные технологии. Возможно, это связано с актуальностью профессии и бытующим мнением о высокой заработной плате. Остальные сферы пользуются значительно меньшим интересом, однако жители региона также интересуются маркетингом (16%), искусством, логистикой, финансами и медициной (по 8%) и юриспруденцией (5%).

Еще 16% новосибирцев хотели бы не менять основную профессию, а обучиться дополнительной. 11% – развитие компетенций в текущей профессии, 7% хотели бы на Новый год получить повышение в должности, 4% – признание в текущей специальности, и еще 5% затруднились ответить.