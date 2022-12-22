34% новосибирцев примеряли на себя роль Деда Мороза и Снегурочки

Наряжаться в Новый год Дедом Морозом хоть раз доводилось каждому третьему папе, а Снегурочкой – каждой третьей маме. Такие данные предоставили аналитики SuperJob.

34% опрошенных новосибирцев примеряли роль Деда Мороза для своих детей. Причем, 24% пробовали себя в образе главного новогоднего мага дома или в гостях, а каждый десятый – на мероприятии в школе или детсаду.

Представительницам прекрасного пола роль Деда Мороза доверяют реже: побывать в шкуре «дедушки с ватной бородой» удалось только 5% женщин (1% – на домашнем празднике, а 4% – на утреннике).

При этом каждая третья мама была Снегурочкой для своего ребенка: 18% хоть раз сыграли ее дома, а 16% – для более широкой аудитории.