Как россияне отнеслись к законопроекту об ограниченном употреблении иностранных слов?

41% россиян поддерживает ограничение на использование заимствованных, следует из данных опросы SuperJob. Сторонников чистоты русской речи в полтора раза больше среди тех, у кого есть дети, чем среди бездетных. Старшее поколение намного чаще выступает за защиту родного языка в отличие от тех, кому до 34 лет. Среди особенно раздражающих слов респонденты назвали: «окей», «ресепшн», «челлендж», «триггер», «пати», «хайп», «лайфхак», «фейк», «лонгрид», «коуч», «лайтовый», «хендмейд», «скиллы» и т.д..

36% опрошенных, наоборот, не видят смысла в запрете иностранных слов. Отмечается, что заимствования — естественный процесс для языков. Например, не являются исконно русскими, но активно используются в обиходе такие слова, как: «бюджет», «телефон», «кефир» и пр.

«Чем старше респонденты, тем больше среди них противников иностранной лексики: если среди опрошенных до 34 лет их 29%, то среди тех, кто старше 45 лет, — уже 47%», — сказано в исследовании.

Родители (48% опрошенных) чаще тех, у кого нет детей (35%), выступают за ограничение использования заимствованных слов, так как им надоел подростковый сленг — «все эти «кринж», «краш», «чилить» и прочая ерунда».