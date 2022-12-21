Россияне поделились своими главными страхами на год грядущий

Аналитический центр НАФИ и страховой дом ВСК опросили россиян по поводу их страхов на 2023 год. Выяснилось, что больше всего люди боятся нового роста цен.

«Этот страх присущ почти каждому третьему – 29%. В первую очередь, мужчинам (35% против 24% женщин), россиянам от 35 до 44 лет (39%) и респондентам с высшим образованием (38%)», — отмечают авторы опроса.

«Серебро» в топе страхов россиян досталось снижению уровня доходов, об этом сообщили 27% опрошенных. Второе место с падением доходов разделяет еще один глобальный страх — страх обнаружить у себя тяжелую болезнь.

Каждый четвертый опрошенный опасается за детей, а каждый пятый боится начала новой эпидемии. Кроме того, одним из основных страхов россиян можно назвать теракты (18% опрошенных).

Не больше 10% опрошенных проголосовали за страхи о нехватке еды и лекарств, травмах, невозможности путешествий, мошенниках и автокатастрофах. Всего 3% людей опасаются, что в 2023 году начнется конец света.

Большая часть опрошенных (74%) уверены, что в новом году с ними будет происходить куда больше хороших событий, чем плохих. 24% полагают, что плохого и хорошего в наступающем году будет поровну, а 2% смотрят на 2023-й с пессимизмом.