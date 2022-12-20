Новосибирцы будут получать единое пособие на детей с января наступающего года

В Новосибирской области определен уполномоченный орган по выплате единого пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка.

Законодательство Новосибирской области приведено в соответствие с федеральным законодательством в связи с введением единого пособия на ребенка. Соответствующий проект закона одобрен 19 декабря на заседании правительства Новосибирской области, прошедшем под председательством губернатора Андрея Травникова. Единое пособие введено в рамках исполнения поручения Президента по выстраиванию целостной поддержки семей с детьми.



Доклад об изменении регионального законодательства представила министр труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева. В частности, она отметила, что единое или универсальное пособие объединит выплаты для семей с невысокими доходами на детей в возрасте от 0 до 17 лет, в том числе пособия на детей от 3 до 7 и от 8 до 17 лет, а также для женщин, вставших на учет в медицинские организации в ранние сроки беременности. Единое пособие вводится с 1 января 2023 года. Устанавливается, что осуществление полномочий по назначению и выплате указанного пособия в Новосибирской области передается Фонду пенсионного и социального страхования Российской Федерации.



Проект закона об изменениях в отдельные законы и признании утратившим силу закона «О передаче государственным казенным учреждениям Новосибирской области полномочий РФ по назначению и осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка» был одобрен правительством региона и будет внесен на рассмотрение в заксобрание Новосибирской области.