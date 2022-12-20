Глава минприроды Новосибирской области: «Пожалуйста, не дарите кроликов»

В своем телеграм-канале министр природных ресурсов региона Евгений Шестернин призвал новосибирцев не дарить кроликов на Новый год.

В связи с приближающимся годом Черного Водяного Кролика новосибирцы могут захотеть подарить близким живой символ. При том многие забывают о том, что любой питомец – это прежде всего большая ответственность, готовность отдавать свое время и заботу четвероногому другу. Нередко зверь, оказавшийся нежеланным подарком, страдает без внимания равнодушного хозяина и без должного ухода может даже погибнуть.

«Пожалуйста, не дарите кроликов. Впрочем, как и любых других животных. Это может оказаться очень неудачным сюрпризом, – отметил министр природных ресурсов региона Евгений Шестернин. – Человек должен самостоятельно решиться на приобретение питомца, тщательно взвесив перед этим свои силы и возможности».