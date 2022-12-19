Как новосибирцы относятся к тотальному запрету на курение?

Пожизненный запрет на продажу сигарет всем родившимся после 1 января 2009 года ввела Новая Зеландия. Таким образом власти надеются поднять уровень жизни и сэкономить на лечениях болезней, вызванных курением. По их подсчетам благодаря нововведению бюджет сохранит около 5 миллиардов долларов.

В Новосибирске каждый второй (51%) принимает эти аргументы и считает, что подобный запрет следовало бы ввести и в России, сообщает о результатах своего опроса сервис Superjob.

Каждый четвертый респондент (25%) выступает против столь радикальных мер. По мнению этой группы опрошенных, каждый волен сам решать — курить ему или нет. К тому же в нашей стране многие наверняка найдут возможность обходить закон.

Согласных с введением в России пожизненного запрета на продажу сигарет молодежи больше всего среди тех, кто не курит и никогда не курил (59%), меньше всего — среди курильщиков (36%). Респонденты в возрасте до 34 лет выступают сторонниками жестких антитабачных мер чаще, чем опрошенные старше 45 лет (53% против 47% соответственно).

Отметим, что каждый девятый курильщик (11%) обещает бросить пагубную привычку с нового года.