Сколько новосибирцы планируют потратить на новогодние подарки?

Россияне, живущие в мегаполисах, поделились, сколько планируют потратить на новогодние подарки в этом году. Опрос провел сервис SuperJob, в исследовании участвовало 16 городов.

Ожидаемо самый высокий уровень расходов — в столице страны, лидере рейтинга. В среднем москвичи готовы отдать за праздничные презенты 16 500 рублей. Стоить отметить, что в прошлом году в качестве фиксированной суммы было указано 17 000 рублей.

Уменьшить траты решили во всех городах, за исключением обладателя второго места — Ростова-на-Дону. Там второй год подряд выкладывают за подарки по 16000 рублей. Также в первую пятерку рейтинга вошли Красноярск (15 000 рублей), Санкт-Петербург (14 500 рублей) и Екатеринбург (13 500 рублей).

Предпоследнее,15 место досталосьНовосибирску. В этом году новосибирцы выделили на новогодние презенты 11 800 рублей. Это один из самых скромных подарочных бюджетов стране. Меньше только у Самары — 11 000 рублей.

Как видно по результатам исследований прошлых лет, жители сибирской столицы тоже урезали свои расходы. В 2021 году они потратили на подарки 12 300 рублей, в 2020 — 12 000 рублей, а в 2019 году — 13 200.

«Чаще всего россияне готовят новогодние подарки для родственников: одаривать детей, родителей, братьев, сестер и другую родню собирается 2 из 3 опрошенных (66%). Каждый третий (33%) преподнесет что-то своей второй половинке, каждый пятый (20%) — друзьям. Сделать подарок себе любимому планируют 13%, коллегам — 9%. Вовсе не будут дарить подарки на Новый год 17% респондентов», — сообщили в SuperJob.

Средняя сумма трат по стране составляет 12500 рублей, в прошлом году она была на 500 рублей больше.