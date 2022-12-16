Андрей Травников ответил на вопрос о повторных выборах на пост главы региона

Следующей осенью в ряде регионов страны, в том числе Новосибирской области, будут выбирать губернаторов. Действующий глава региона Андрей Травников получил вопрос о планах на переизбрание во время пресс-конференции 16 декабря

Губернатор ответил, что решение по поводу выборов он уже принял, но раскрывать его не будет. Он подчеркнул, что нынешних условиях не стоит «отвлекаться на ненужную политическую суету».

«Я принял решение, но его не озвучу. В такой период, который мы переживаем, лишняя политическая суета ни к чему. И чем позже она начнется, тем лучше для работы, — сказал Андрей Травников в ходе пресс-конференции. — Я понимаю, что у некоторых традиционных участников политической жизни сейчас застой. Ярких и крупных кампаний не было, по крайне мере, года два, и все хотят побыстрее ввязаться в бой. Но я сознательно этот момент оттягиваю».

Губернатор отметил, что отложит официальные заявления «до поры до времени». А пока считает нужным заниматься «помощью нашим военным, жителям Донбасса и развитием региона».

Фото: nso.ru