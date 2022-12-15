В новосибирских школах усилят меры профилактики на фоне роста заболеваемости ОРВИ и гриппом

Образовательные организации региона в период повышенного распространения респираторных инфекций и гриппа усилят профилактические и противоэпидемиологические мероприятия, новогодние праздники пройдут в школах и детских садах с разведением потоков и в формате малых групп.

Соответствующие поручения даны на очередном заседании оперативного штаба по деятельности государственных и муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Новосибирской области, которое провел заместитель Губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов в правительстве региона. В формате видеоконференцсвязи руководители органов управления образованием муниципалитетов доложили также о текущей деятельности образовательных организаций региона, ходе ремонтных работ, обеспечении школьников питанием и других вопросах.



«Соблюдение всех противоэпидемиологических требований, обязательное проведение термометрии и постоянный контроль за санитарно-эпидемиологическим состоянием в образовательных организациях – первоочередные задачи, которые стоят перед руководителями учреждений образования в период роста заболеваемости гриппом и респираторными заболеваниями. Особое внимание необходимо уделить этим задачам при проведении новогодних мероприятий», – подчеркнул Сергей Нелюбов. Он также поручил усилить в образовательных организациях проведение вакцинации и ревакцинации.



Заместитель министра образования Новосибирской области Владимир Щукин отметил, что практика приостановления деятельности в образовательных организациях региона в связи с ростом числа заболевших детей продолжается, в связи с чем необходимо проработать руководителям учреждений и муниципальным органам управления образованием возможности организации дистанционного обучения, и других методов так, чтобы организовать образовательный процесс без посещения учреждений.



Что касается организации новогодних праздников в образовательных учреждениях – они будут проводиться с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований, обязательные условия – разведение потоков, проведение праздников в малых группах, отдельно в каждом школьном классе или группе детсада, присутствие родителей не запрещается, однако при этом следует проводить все профилактические мероприятия и оценивать состояние здоровья участников.