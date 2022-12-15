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В 2022 году более 65 тысяч россиян, проживающих за границей, переехали в Новосибирскую область

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Чаще всего для переселения выбирали Новосибирск.

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В правительстве Новосибирской области сообщили, что в 2022 года получили 1 760 тысяч заявлений о переселении. В наш регион решили переехать 65,5 тысяч человек.

Все заявители участвовали в программе «Оказание содействия добровольному переселению в Новосибирскую область соотечественников, проживающих за рубежом». По словам министра труда и социального развития региона Елены Бахаревой 82 % прошений поступило от жителей Казахстана.

«Из числа прибывших с начала текущего года нашли работу либо открыли свое дело 1704 соотечественника. Для переселения в регионе наиболее часто выбирают город Новосибирск и Новосибирский район», – рассказали в правительстве региона.

Переселенцам дают одноразовую выплату в размере 15 тысяч рублей. Это вполне может хватить для частичной оплаты съемного жилья, пока человек устраивается. Школьников из многодетных и малоимущих семей обеспечивают горячим питанием, а способные студенты могут рассчитывать на стипендию в 2,5 тысячи рублей.

«Кроме того, соотечественникам, получающим профессиональное образование в образовательных организациях региона, оказывается единовременная финансовая помощь на обустройство в размере 20 тысяч рублей», – отметили в администрации региона.

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