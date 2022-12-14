Госдума приняла законопроект об ограниченном употреблении иностранных слов

Государственная дума РФ на пленарном заседании приняла в первом чтении внесенный федеральным правительством законопроект о контроле за соблюдением должностными лицами и гражданами России норм русского литературного языка. Авторы хотят ограничить русский язык от чрезмерного употребления иностранных слов.

«Проект федерального закона предполагает недопустимость использования иностранных слов, за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке, перечень которых содержится в нормативных словарях», — отмечается в пояснительной записке к документу в электронной базе Госдумы.

Информация о принятии законопроекта также появилась в электронной базе. Помимо «очищения» русского языка от иностранных слов, правительство также предлагает ввести понятия нормативных словарей, нормативных справочников и грамматик.