На зимних каникулах новосибирские школьники будут бесплатно ездить на общественном транспорте

В период зимних каникул, с 26 декабря 2022 года по 8 января 2023 года, новосибирские школьники смогут бесплатно передвигаться на городском транспорте. Для этого необходимо предъявить контролеру справку образовательного учреждения, которая подтвердит факт обучения, информирует пресс-служба городской администрации.

Мэр Анатолий Локоть уже подписал соответствующее распоряжение. Акция сделана для создания благоприятных условий отдыха для детей.

«Как следует из документа, на предстоящих каникулах дети смогут свободно проехать в метро, трамваях, троллейбусах и муниципальных автобусах», – отметили в пресс-службе мэрии.