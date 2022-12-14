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На зимних каникулах новосибирские школьники будут бесплатно ездить на общественном транспорте

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Мэр Анатолий Локоть уже подписал соответствующее распоряжение.

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В период зимних каникул, с 26 декабря 2022 года по 8 января 2023 года, новосибирские школьники смогут бесплатно передвигаться на городском транспорте. Для этого необходимо предъявить контролеру справку образовательного учреждения, которая подтвердит факт обучения, информирует пресс-служба городской администрации.

Мэр Анатолий Локоть уже подписал соответствующее распоряжение. Акция сделана для создания благоприятных условий отдыха для детей.

«Как следует из документа, на предстоящих каникулах дети смогут свободно проехать в метро, трамваях, троллейбусах и муниципальных автобусах», – отметили в пресс-службе мэрии.

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