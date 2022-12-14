В Новосибирской области открылись первые СМФЦ — семейные многофункциональные центры

В Новосибирской области открыты первые семейные многофункциональные центры (СМФЦ) — таким образом регион продолжил эстафету открытия подобных центров, направленных на всестороннюю поддержку семей, в пилотных регионах Российской Федерации.

СМФЦ в г. Бердске и Искитиме 13 декабря открыла министр труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева, в частности она подчеркнула, что СМФЦ открываются на базе комплексных центров социального обслуживания населения.



«Любая семья региона может обратиться за помощью или консультацией в решении конкретной жизненной ситуации, включая оформление мер поддержки, предоставления места в детском саду, назначения пенсии или проблемы в детско-родительских отношениях – именно так можно сформулировать основной вектор работы семейных многофункциональных центров. Работа выстроена по принципу «единого окна», и нет необходимости посещать разные инстанции. Здесь аккумулируются все необходимые ресурсы для положительного решения разных вопросов. Особое внимание уделяется доступности оказания помощи, в том числе использование цифровых ресурсов», – рассказала Елена Бахарева.



Семейные МФЦ организованы на двух пилотных площадках в г. Бердске и Искитимском районе. Комплексный подход в деятельности центров включает диагностику семейной ситуации, разработку индивидуального маршрута семьи, тематические консультации специалистов, организацию деятельности различных социальных сервисов, обеспечивающих профессиональную помощь и поддержку, а также объединяет имеющиеся на территории ресурсы организаций социального обслуживания, образования, здравоохранения и других ведомств для решения конкретных жизненных ситуаций семей.



В действующих зонах цифровых сервисов у семей в сопровождении специалистов есть возможность поработать с электронными ресурсами, в том числе на портале «Госуслуги», оформить положенные меры социальной поддержки, получение различных документов. Телеконсультационная в КЦСОН города Бердска «связывает» семью и специалистов различных ведомств в режиме онлайн, позволяет получить профессиональную помощь сотрудников центра занятости, пенсионного фонда и многих других. Для этого семье достаточно подойти в центр в установленное время.



В Искитимском районе на территории р.п. Линево, с. Верх-Коен, ст. Евсино и г. Искитима открыты информационно-консультативные приемные. Специалисты первичного приема выявляют запрос семьи, оказывают содействие в сборе документов для оказания необходимых услуг и социального сопровождения, помогают в дальнейшей маршрутизации членов семьи. Если родители пришли с детьми, в то время пока они заняты, сотрудники центра присмотрят за ребятами в детской игровой зоне, которая оснащена новейшим интерактивным развивающим оборудованием.



С открытием СМФЦ в регионе внедрена модель индивидуальной маршрутизации семей с детьми в различных жизненных ситуациях на базе одной организации с привлечением территориальных ресурсов и возможностей.