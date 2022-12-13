Новосибирцы голосуют за строительство станции метро «Площадь Станиславского»

Новосибирцы активно голосуют за расширение метрополитена. Большинство жителей, которые приняли участие в опросе, проголосовали за станцию метро «Площадь Станиславского». Голосование проходит на портале Госуслуг и продлится до конца 2022 года.

Принять участие в опросе может любой житель России, главное условие — наличие подтвержденной записи на Госуслугах.

По предварительной информации, 97,7 % опрошенных на портале выступают за расширение Новосибирского метрополитена. Более 40% проголосовали за новую линию метро, а не продление уже существующих Дзержинской и Ленинской веток. А среди тех, кто проголосовал за продление веток, большинство выбрали Ленинское направление — 35,6%. Дзержинское набрало 22,1% голосов.

Большинство участников опроса высказались за строительство станции в Ленинском районе Новосибирска, на следующем месте — станция в Кировском районе.

Фото: архивы пресс-служб