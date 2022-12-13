Реестр запрещенных компьютерных игр хотят создать в России

Комиссия совета законодателей по информационной политике, информационным технологиям и инвестициям предложила правительству создать реестр запрещенных компьютерных игр по аналогии с перечнем экстремистских материалов. Об этом заявил глава комиссии Владимир Киселев.

«Во многих компьютерных играх иностранного производства пропагандируется культ насилия, жестокости, бывает и порнография, нецензурная брань, экстремистская и террористическая деятельность, недостоверная информация», — цитирует ТАСС господина Киселева.

По его мнению, реестр поможет оказать «существенное противодействие производителям и распространителям вредных для детей компьютерных игр». Глава комиссии отметил, что на данный момент такого реестра в нашей стране нет.