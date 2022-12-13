18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Реестр запрещенных компьютерных игр хотят создать в России

Подписаться:

Вконтакте
Telegram

Поделиться:

Авторы этой инициативы полагают, что подобный реестр окажет «существенное противодействие производителям и распространителям вредных для детей компьютерных игр».

pxhere.com

Комиссия совета законодателей по информационной политике, информационным технологиям и инвестициям предложила правительству создать реестр запрещенных компьютерных игр по аналогии с перечнем экстремистских материалов. Об этом заявил глава комиссии Владимир Киселев.

«Во многих компьютерных играх иностранного производства пропагандируется культ насилия, жестокости, бывает и порнография, нецензурная брань, экстремистская и террористическая деятельность, недостоверная информация», — цитирует ТАСС господина Киселева.

По его мнению, реестр поможет оказать «существенное противодействие производителям и распространителям вредных для детей компьютерных игр». Глава комиссии отметил, что на данный момент такого реестра в нашей стране нет.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: