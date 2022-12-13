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При каких условиях аниматоров и фотографов допустят на новогодние утренники?

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Ответили в мэрии Новосибирска.

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В 2022 году Дедам Морозам, Снегурочкам и прочим приглашенным артистам, а также фотографам и видеографам открыли доступ на новосибирские утренники и елки, сообщили в мэрии города.

В этом году для артистов остаются обычные для этих случаев требования — необходимо предоставить справку об отсутствии судимости, действующую медкнижку, также приглашенные должны будут следовать действующему в учреждении пропускному распорядку.

Кроме того, на праздники в этом году разрешено проходить родителям, для них справок не требуется, но нужно быть готовыми, что на входе измерят температуру, в случае отклонения от нормы на мероприятие не допустят.

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