В День Конституции Андрей Травников вручил паспорта новосибирской молодежи

Губернатор Андрей Травников, вручая юным новосибирцам главный в их жизни документ, подчеркнул, что они являются гражданами великой страны. «Это величие было не один раз доказано в истории. Оно состоит в том, что наша страна никогда никому не покорялась, всегда отстаивала право на своё мнение и свободу, всегда стояла на защите справедливости. Наши предки делали всё, чтобы отстоять независимость Родины и суверенное право на собственное мнение, исходя из принципа «Нам чужого не надо, но и своей земли ни пяди не отдадим». Но не только свои интересы отстаивали россияне – много примеров, когда мы защищали другие народы, освобождали их от захватчиков, меняли ход мировой истории, следуя девизу «Своих не бросаем». Сегодня наша страна снова встала на защиту справедливости. Мы столкнулись с новыми вызовами, ограничениями и санкциями, но уверен, что наше и ваше поколения со всем этим справятся и Россия из этого противостояния выйдет более сильной и ещё более великой.