В День Конституции Андрей Травников вручил паспорта новосибирской молодежи

«Все возможности стать успешными у вас есть, и все получится, если вы будете настойчивыми, уверенными и ответственными», — обратился к юным новосибирцам губернатор.
В правительстве Новосибирской области прошла торжественная церемония вручения паспортов Российской Федерации представителям актива детского и молодёжного движения Новосибирской области в рамках Всероссийской молодёжно-патриотической акции «Мы – граждане России».
Губернатор Андрей Травников, вручая юным новосибирцам главный в их жизни документ, подчеркнул, что они являются гражданами великой страны. «Это величие было не один раз доказано в истории. Оно состоит в том, что наша страна никогда никому не покорялась, всегда отстаивала право на своё мнение и свободу, всегда стояла на защите справедливости. Наши предки делали всё, чтобы отстоять независимость Родины и суверенное право на собственное мнение, исходя из принципа «Нам чужого не надо, но и своей земли ни пяди не отдадим». Но не только свои интересы отстаивали россияне – много примеров, когда мы защищали другие народы, освобождали их от захватчиков, меняли ход мировой истории, следуя девизу «Своих не бросаем». Сегодня наша страна снова встала на защиту справедливости. Мы столкнулись с новыми вызовами, ограничениями и санкциями, но уверен, что наше и ваше поколения со всем этим справятся и Россия из этого противостояния выйдет более сильной и ещё более великой.
Хорошо учитесь, укрепляйте свою любовь к Родине. У нашей страны хорошие традиции, хорошая молодёжь и образование. Молодые новосибирцы с честью представляют наш регион и в сфере науки, и в спорте, и в культуре и творчестве. Все возможности стать успешными у вас есть, и всё получится, если вы будете настойчивыми, уверенными и ответственными», – пожелал собравшимся губернатор.
Фото: nso.ru
Комментарии (0)